Регулирование ИИ попросили отложить

Европейский бизнес попросил Брюссель отложить введение закона о регулировании искусственного интеллекта. 50 компаний, среди которых Mercedes-Benz, Lufthansa и Philips в письме к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен заявили, что новые правила поставят под угрозу «ИИ-амбиции ЕС». Они уверены, что регулирование отрасли должно быть более «дружественным к инновациям», поэтому вступление в силу закона следует перенести на два года. Отсрочка в свою очередь позволит европейским компаниям стать конкурентоспособнее на мировом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Речь идет о создании бизнесом собственных технологий на основе нейросетей, считает генеральный директор Sistemma Сергей Зубарев: «Европейские гиганты испугались не регулирования, а собственной неготовности, потому что год реального внедрения показал им масштаб собственного технологического отставания от американских и китайских конкурентов.

В 2024 году компании думали, что успеют адаптироваться. Хайп подхватили амбассадоры крупных брендов, и внедрить или создать собственные модели, казалось, можно очень легко и быстро, а выяснилось, что готовых AI-решений уровня Tesla или китайских автопроизводителей очень мало. Их нужно создавать, а для этого нужны не месяцы, а годы.

Закон требует прозрачности алгоритмов, а европейские компании поняли, что заимствования даже готовых решений уже здесь не пройдут, потому что те открытые модели, которые есть и работают практически на уровне закрытых моделей, это не европейские решения.

Пока европейцы играют в соответствии со строгим требованием к регулированию AI-систем, их конкуренты из США, а особенно из Китая, захватывают рынки прямо сейчас, потому что у них акт не действует. Компании хотят моратория на два-три года, пока они успеют экстренно разработать какие-то решения собственные либо доработать чужие так, чтобы не было видно, что они заимствованные. Например, Apple, которая попробовала в течение нескольких лет разрабатывать свои AI-системы генеративного интеллекта, но быстро поняла, что использование чужого лучшего продукта будет гораздо более эффективно. Гиганты к этому также придут, просто это будет условно европейская компания и, скорее всего, мы ее уже знаем. Европейские гиганты будут использовать одну-две крупные системы, которым дадут добро на вход на европейский рынок, и, скорее всего, это будет компания Mistral».

Европейский закон о регулировании искусственного интеллекта принят в августе 2024-го. Он разделяет все системы с технологией ИИ по уровню риска — и определяет правила, по которым их можно использовать. Например, документ запрещает компаниям создавать системы распознавания лиц в реальном времени. А контент, созданный нейросетями, бизнес обязан помечать маркировкой. Для контроля за исполнением правил Еврокомиссия создала надзорный орган. В то же время, закон требует от бизнеса и другие условия работы с персоналом, говорит руководитель центра ИИ высшей технической школы Вюрцбурга Иван Ямщиков: «AI Act, помимо регуляции искусственного интеллекта предполагает, что крупные компании, которые используют ИИ, проводят курсы переквалификации для своих сотрудников, чтобы они понимали специфику этих технологий, понимали то, как они внедряются.

За то время, пока эти регуляции были приняты и вступили в силу, некоторые игроки на рынке просто не успели разработать нормальные обучающие программы. Компании видят, что появился новый софт и нужно обучить общим принципам его использования.

Иногда меняется бизнес-модель, парадигма управления проектами, и масштаб этих изменений ставит конкретных индустриальных игроков в тупик. Чем больше концерн, тем больше ему нужно времени для того, чтобы перестроиться в эту новую реальность.

Хватит ли двух лет отсрочки? Два года — это очень хорошая оценка. Первый выпуск ChatGPT состоялся в конце ноября 2022-го. За эти 2,5 года люди заметили технологию и она как-то улучшилась. Сейчас заканчивается первая волна "пилотов", которые чаще всего сделаны с большими базовыми моделями, будь то там Anthropic или OpenAI, и появляется понимание, какие из этих кейсов нужно масштабировать и можно внедрять в бизнес.

Следующая волна, которая начинается сейчас, — это вещи, связанные с оптимизацией пайплайнов. Разработчики думают, есть ли смысл им пользоваться внешним решением через API и посылать какие-то свои данные куда-то в Америку или лучше развернуть что-то на своих серверах локально. Когда технология понятна глубже, и люди уже оптимизируют сам пайплайн, им потребуется еще год примерно. И тогда они смогут вокруг этих решений подготовить какое-то количество материалов для того, чтобы переквалифицировать персонал и закончить трансформацию уже в соответствии с нормами Акта об искусственном интеллекте».

Ранее смягчить регулирование искусственного интеллекта в ЕС призывали власти США. В феврале вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Брюссель «душит» развивающуюся отрасль и создает новые препятствия для американских компаний на рынке.

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Егор Парфенов