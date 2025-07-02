В IT и выйти

Последние три года российский IT-рынок пережил масштабную трансформацию: уход западных компаний, внешнеторговые ограничения и вынужденное импортозамещение сформировали новую технологическую и бизнес-реальность. Для стимулирования индустрии в новом нацпроекте «Экономика данных» заложено госфинансирование в размере около 1 трлн руб. При этом, согласно документу, власти ожидают, что доля российских компаний в программных решениях должна к 2030 году достигнуть минимум 70%. Как IT-бизнес планирует достичь таких показателей, разбирался «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Зарубежные компании смогут вернуться в Россию, если это не навредит развитию российского бизнеса, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в середине июня. Российские власти неоднократно подчеркивали, что иностранные компании в случае их возвращения на российский рынок не будут обладать никакими льготами и преференциями и должны будут возвращаться на конкурентной основе. В марте президент Владимир Путин поручил правительству разработать процедуру для согласования возвращения в Россию ранее ушедших компаний.

Одним из возможных условий возвращения зарубежного бизнеса может стать получение разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям с одобрения профильных ведомств, а также новые требования по локализации и инвестированию. Еще одно требование, которое обсуждается,— присутствие компании во всех регионах без исключения, в том числе на новых территориях. Однако не исключено, что в некоторых отраслях эти меры не потребуются.

Уже сейчас во многих секторах появились сильные локальные игроки. Одной из таких сфер стала IT-отрасль. Согласно прогнозам Strategy Partners, к 2030 году ввиду невозможности продвижения, продаж и технической поддержки своих решений иностранные вендоры почти полностью потеряют позиции на российском рынке.

Российская IT-отрасль за последние годы выросла более чем вдвое, а ее вклад в ВВП достиг 2,4%. По оценке АРПП «Отечественный софт», в 2024 году рынок достиг 5,5 трлн руб. (включает инфраструктурный сегмент, оборудование, ПО, телеком, ИБ и другое).

В «Технологиях доверия» подсчитали, что доля отечественных программных решений в IT-инфраструктуре крупных российских компаний в 2024 году составила в среднем 25%, а в сегменте госкомпаний этот показатель достигает 43%. В этом году показатели должны заметно вырасти, поскольку, согласно методическим рекомендациям Минцифры, госкомпании должны с 1 января 2025 года перейти на использование российских ОС, офисного ПО, антивирусов и систем виртуализации, а с 1 января 2026 года — на российские системы управления базами данных (СУБД).

Программное самообеспечение

По оценке аналитиков Strategy Partners, в прошлом году на российском IT-рынке наблюдался новый скачок спроса на российские решения. Крупнейшие сегменты инфраструктурного ПО — операционные системы (ОС) и системы управления базами данных — росли на 15–18% в год. ОС и СУБД западных вендоров заменяются на решения Open Source — стандарт для отрасли. Ключевыми продуктами становятся операционные системы, такие как Astra Linux, РЕД ОС и Alt Linux.

Стоит отметить, что с учетом действующих механизмов параллельного импорта присутствие зарубежных производителей частично сохранилось, а некоторые компании ушли не полностью, рассказал замдиректора по продуктовому развитию «Аквариуса» Олег Марин на сессии ЦИПР в начале июня. «Если говорить про текущую ситуацию на рынке, то важно отметить, что заметную долю занимают заказчики из критической информационной инфраструктуры (КИИ; ТЭК, телеком, банки и другие), которые выбирают для своих проектов исключительно отечественных вендоров. Есть заказчики, которые не относятся к КИИ, но тем не менее стремятся к внедрению отечественных решений»,— объясняет эксперт. Часть же компаний продолжает использовать решения зарубежных разработчиков в силу привычки, но они уже присматриваются к российским решениям, добавляет господин Марин: «Исходя из этого можно ожидать, что доля российских производителей программных и аппаратных решений будет увеличиваться. Влиять на процесс будет не только растущая доля регулируемого рынка, но и зрелость наших продуктов, возможность их кастомизации под конкретные потребности».

Заказчики IT-решений в то же время не испытывают опасений по поводу возвращения зарубежных производителей.

По словам Екатерины Елмановой, заместителя председателя правления Россельхозбанка (РСХБ), за последние два года уровень импортозамещения IT-решений в банке приблизился к 100%. «Помимо сотрудничества с отечественными вендорами мы также имеем большой объем собственных решений, поэтому для себя сейчас всерьез не рассматриваем вопрос возврата западных производителей. Мы подпадаем под регулирование правительства, Минцифры, ЦБ, поэтому для нас определяющими остаются законодательные директивы по доле российских разработок»,— отметила Екатерина Елманова.

Железный приоритет

Более сложная ситуация складывается в производстве железа. Количество позиций отечественной электроники в реестре выросло в несколько раз за последние годы и достигло 30 тыс. позиций. При этом государство предпринимает большие усилия, ограничивая иностранных производителей и активно субсидируя отечественных (например, льготные кредиты, субсидии на НИОКР по компонентам — возмещение до 60% затрат на разработку, другие меры).

Екатерина Елманова признает, что с точки зрения инфраструктурного оборудования процесс внедрения российских разработок в банке идет медленнее, но это обусловлено сроком службы техники. «Тем не менее мы приоритетно смотрим в эту сторону»,— добавила она. Например, РСХБ ранее рассказывал о примере замены платформы американской IBM Filenet, реализованной за год. В итоге сокращение расходов на лицензионные платежи в сторону компании IBM составило около $1,3 млн в год.

Олег Марин отметил, что сейчас достаточно острым остается вопрос закупки компонентов для производства в России: «Без этого будет невозможна реализация всех поставленных целей и задач в части импортозамещения. Однако альтернативные решения этой задачи возможны через сотрудничество с дружественными странами, где мы также делимся своей экспертизой». По его словам, трендом, который будет влиять на развитие этого сегмента в РФ, станут открытые архитектуры, в частности RISC-V. «Мы также работаем с этой архитектурой, на ее базе планируем развивать доверенные системы для вычислительной техники. Такие решения востребованы не только в России, но и в дружественных странах»,— добавил Олег Марин.

Одним из важнейших факторов развития отрасли и рынка отечественной микроэлектроники остается привлечение финансирования, добавляет он.

«В числе эффективных способов привлечения средств в индустрию во всем мире остается IPO. Российские компании высокотехнологичных секторов также рассматривают эту опцию»,— резюмирует Олег Марин.

Важным трендом, который будет влиять на всю индустрию вычислительной техники России, как и мира, становится ИИ. Директор направления цифровых решений «Росатома» Дмитрий Фомичев отметил, что у производителей серверных решений есть наработки в области ИИ, но они специализированные, такие как ASIC (Application-Specific Integrated Circuit), разработанные под конкретные задачи. Они могут решать только отдельные задачи ИИ, например делать анализ текстов или видео. По его мнению, сделать универсальный процессор для всего спектра задач ИИ в России невозможно: в стране нет кооперации разработчиков и нет такого огромного рынка, чтобы проект был коммерчески эффективным.

Следуя курсу

В целом российские интеграторы IT-решений, разработчики софта и вычислительной техники убеждены, что курс на импортозамещение в ближайшие годы не сменится. «Сейчас уже появились решения, которые могут конкурировать с западными во многих областях, и вопрос повторного вложения в западное ПО у заказчиков неактуален. Единственное, в чем может быть плюс от возврата иностранных разработчиков,— снижение рисков на содержание их ПО, которое без поддержки использовали заказчики до момента его замены на российские решения»,— отметил руководитель центра компетенции ERP ИЦ «Ай-Теко» Артем Акопов. По его мнению, основным фактором, тормозящим сейчас процесс импортозамещения, является ключевая ставка ЦБ.

По словам Екатерины Елмановой, если встанет вопрос внедрения зарубежных решений, то в первую очередь заказчики будут оценивать вопрос экономической целесообразности и регуляторных рисков: «Сейчас мы уже дуем на воду, поскольку положение, в котором мы оказались в 2022 году, было очень непростым, попасть в точно такую же ситуацию второй раз не хочется». Важным фактором стабильности для роста российского IT-сектора в случае возвращения зарубежных вендоров станет сбалансированный подход регулятора, убежден Олег Марин. Кроме того, напоминает он, им придется заново зарабатывать утерянное доверие рынка.

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Светлана Бодрова