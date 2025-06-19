ИИ даст совет инвесторам

Чат-боты будут помогать начинающим инвесторам. Мосбиржа тестирует FinGPT, который поможет потребителям найти свои инструменты для получения прибыли, об этом на Петербургском экономическом форуме рассказал председатель правления Московской биржи Виктор Жидков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По его словам, у многих клиентов нет времени искать, например, банк с лучшим процентом по депозитам, поэтому люди доверяют алгоритмам, чтобы выбрать подходящий финансовый продукт: «Физическое лицо, наш клиент, смотрит на мир глазами аналитика, который оценивает компании, их потенциалы и так далее. Искусственный интеллект будет делать это гораздо быстрее. Он может очень качественно проанализировать информацию и дать возможность потребителю выбрать посредника, который максимально качественно даст ему доступ к рынку.

Но самое главное, может быть, искусственный интеллект просканирует нас с вами и скажет: "Вот этот инструмент не для тебя. Он действительно приносит прибыль, но риски высоки, и ты не выдержишь из-за своего психоэмоционального состояния. Поэтому какой-то инструмент попроще — он твой". А тут уже выбор самого человека. И вот такой тип агентов мы считаем очень перспективным. Возможность инвестировать с помощью советов подобных чат-ботов уже близка».

Искусственный интеллект можно рассматривать только как помощника начинающим инвесторам для быстрого освоения базовых инструментов. Однако если повсеместно внедрять инвестиционные советы на основе алгоритмов, то мы получим закамуфлированную манипуляцию рынком, говорит эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Навигатор показывает дорогу, которая якобы займет наименьшее время. Автолюбители обращают внимание, что когда они едут без его помощи, то затрачивают меньше времени, и маршрут удобнее, чем тот, что предлагает навигатор. И здесь есть некоторая аналогия с биржами.

Представим, что необходимо повысить ликвидность бумаг определенных эмитентов, и чат-боты, которые внедрены в биржевую торговлю, в розничный брокеридж начинают напропалую рекомендовать именно эти бумаги. И возникает эффект, что системы начинающих инвесторов закупают эти бумаги, эти акции. Возникает рост котировок. А потом, естественно, столь же быстрая коррекция. Подобная ситуация будет встречаться все чаще и чаще. Алгоритмизация построена на том, что прогнозы на будущее составляются на основе прошлого. Если такие советы начнут использовать повсеместно, то возникнет асимметрия асимметрия рыночной информации».

Ранее Банк России поддержал рискориентированный принцип регулирования развития искусственного интеллекта на финансовом рынке. ЦБ заявлял о необходимости распределения ответственности между разработчиком технологии и пользователем за вред, причиненный в результате применения ИИ.

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Юлия Савина