Трибьют-шоу, спектакль «Мастер и Маргарита» и открытый кинотеатр

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье жителям и гостям Сочи предлагают оторваться под Muse или погрузиться в мир фортепианного наследия Фридерика Шопена. Кроме того, на курорте пройдут спектакли по произведения русской классики. Фильм-балет в открытом кинотеатре, стендап-шоу и представления Татьяны Навки — дополняют список развлекательных мероприятий. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Где послушать музыку

4 июля в 20:00 в клубе Vinograd выступит группа «Моя Мишель». Коллектив исполнит такие песни, как «Зима в сердце», «Ветер меняет направление», «Курточка», «Пташка» и другие.

Входной билет — 2500 руб. (16+)

5 июля в 19:00 в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской состоится концерт, посвященный творчеству Фридерика Шопена. Программу «Шопен. Поэзия фортепиано» представит лауреат международных конкурсов Александр Осминин.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

5 июля в 21:30 в рок-баре «Треугольник» состоится трибьют-шоу, посвященное рок-группе Muse. Трибьют-группа Moose исполнит большую программа главных хитов британского коллектива.

Входной билет — 1000 руб. (18+)

6 июля в 19:00 в клубе Aura состоится концерт музыкального объединения исполнителей джаза «A bit of jazz. Абитов джаз», созданного саксофонистом Тимуром Абитовым. «Джаз, фьюжн, соул и импровизационные сеты от именитых мастеров и приглашенных артистов России и зарубежья»,— указано в описании мероприятия.

Входной билет — от 1200 руб. (6+)

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Какие спектакли посетить

4 июля в 20:00 на концертной площадке Red Buffet состоится спектакль «Красная шапочка». «Коллаборация психологии и искусства оживляет классическую сказку, превращая её в диалог со зрителем — через иронию, интерактив и психологические инсайты»,— сказано в аннотации. Режиссеры — Иван Пешкин и Сергей Дидарчук.

Стоимость билета — от 999 руб. (18+)

5 июля в 18:00 на сцене «Нового театра Сочи» будет показан спектакль «Волки и овцы» по одноименной комедийной пьесе Александра Островского. Режиссер — Константин Демидов.

Стоимость билета — 1700 руб. (16+)

5 июля в 20:00 на сцене Зимнего театра будет показан спектакль «Мастер и Маргарита» по мотивам романа Михаила Булгакова. Театр-постановщик — Старый Арбат.

Стоимость билета — от 1500 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

4 июля в 19:30 в кинотеатре «Кино Море Молл» начнется показ премьеры первых двух серий драматического фэнтези «Этерна». Действие происходит в мире Кэртиана. Одно из главных государств — Талиг, чей трон захватила династия Олларов. Законный наследник укрывается в городе-государстве Агарисе, в котором правит глава местной церкви. Наследник мечтает свергнуть Олларов и вернуть трон.

Стоимость билета — от 600 руб. (16+)

5 июля в 19:30 в открытом кинотеатре спортивного парка «Сириус» состоится показ фильма-балета «Анюта», который поставлен сценаристом и режиссером Александром Белинским и балетмейстером Владимиром Васильевым в 1982 году. Фильм-балет основан на рассказе Антона Чехова «Анна на шее». «Балет “Анюта” едва ли не единственный случай в истории, когда хореографическая постановка была придумана специально для экранной версии и лишь потом перенесена на театральную сцену»,— сказано в аннотации.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация. (0+)

4, 5, 6 июля в кинотеатре Юбилейный будет проходить показ киноновинки — драмы «Вундеркинд». Сюжет: после смерти матери десятилетний Вольфганг — мальчик с высоким IQ и расстройством аутистического спектра — вынужден переехать к своему отцу Карлосу, с которым прежде не был знаком. Мужчина рад возможности сблизиться с сыном, но Вольфганг злится на его несобранность. Мальчик мечтает пойти по стопам матери — стать пианистом. Втайне от отца он готовится к поступлению в парижскую музыкальную академию. Когда Карлос узнает о планах сына, ему предстоит сложный выбор: продолжать карьеру актера или посвятить себя отцовству.

Стоимость билетов — 300 руб. (16+)

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Куда сходить еще

4 июля в 19:00 в ледовом дворце спорта «Айсберг» состоится ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» по одноименной сказке русского писателя Сергея Аксакова. В звездный состав шоу входят: Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Повилас Ванагас, Максим Ковтун, Иван Ригини, Морис Квителашвили. Режиссер — Алексей Сеченов.

Стоимость билета — от 2000 руб. (0+)

5 июля в 20:00 на концертной площадке Red Buffet пройдет шоу «Питерский Stand-up», в рамках которого выступит финалист двух сезонов телепроекта «Открытый микрофон» на ТНТ Влад Васильев и победитель телепроекта «Русские не смеются» на СТC Роман Романив.

Стоимость билета — от 599 руб. (18+)

4, 5, 6 июля в Сочи Парк Арене будет идти ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» по мотивам повестей Николая Гоголя. В главных ролях шоу выступят: Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Владимир Морозов, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Иван Ригини, Максим Ковтун и другие именитые фигуристы.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (0+)

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