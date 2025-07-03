Главные новости за 4 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Оперштаб: мазут в Новороссийске появился не из танкеров «Волганефть». Согласно официальным данным Росприроднадзора, источник загрязнения — локальный разлив нефтепродуктов, произошедший 20 июня.

Стоимость жилья в крупнейших городах России с учетом ипотечных выплат в значительной степени превышает первоначальные цены застройщиков. В Краснодаре она достигла почти 1,1 млн руб. за «квадрат».

В Краснодарском крае продолжают оставаться на контроле более 200 многоквартирных домов, признанных самовольными постройками.

В Краснодаре 2 июля зафиксировали рекордно низкую температуру. Воздух охладился до +11,9 градуса, что стало минимальным значением с 1976 года, когда температура была +12,3 градуса.

42 сельскохозяйственных предприятия Севастополя получили государственную поддержку на сумму 712 млн руб. с начала 2025 года. На получение субсидий в департамент сельского хозяйства и потребительского рынка поступило более 110 заявок.

Около 90% кубанской пшеницы соответствует продовольственным стандартам. По состоянию на 3 июля в Новороссийском филиале учреждения исследовали 119 проб, отобранных от партий общим объемом 72 тыс. т.

СК «Семья», ставшая новым инвестором футбольного клуба «Черноморец» в Новороссийске, на данный момент не будет входить в состав учредителей команды.

Краснодарская фирма-озеленитель оспорила в Верховном суде (ВС) РФ отказ в иске к компании Галицкого. Кассационная жалоба пока не принята к производству.

Владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова выписали из больницы. На лечении он пробыл 10 дней.