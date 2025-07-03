Краснодарская фирма-озеленитель оспорила в ВС отказ в иске к компании Галицкого

Краснодарская компания «Статус» (Botanov.net) обжалует в Верховном суде (ВС) РФ решение судов нижестоящих инстанций по спору с ООО «Инвестстрой», владельцем которого является бизнесмен Сергей Галицкий, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Кассационная жалоба пока не принята к производству.

Согласно материалам дела, ООО «Статус» подало иск к «Инвестстрою», требуя взыскать задолженность по договору поставки зеленых насаждений от 8 октября 2021 года в размере 420 тыс. евро, а также штраф в размере 75 тыс. руб., расходы на экспертизы и составление отчетов общей суммой свыше 340 тыс. руб.

«Инвестстрой» в свою очередь подал встречный иск, требуя взыскать неосновательное обогащение в размере 399 тыс. евро, проценты за пользование денежными средствами в размере 5 тыс. евро, стоимость непоставленного товара — сосны Sylvestris Bonsai на сумму 20 тыс. евро, неустойку за неисполнение обязательств по поставке и расходы на экспертизы.



Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 17 февраля 2025 года оставил решение без изменения.

В кассационной жалобе «Статус» утверждало, что суды не учли нарушения таможенного законодательства при ввозе спорного товара на территорию России. По мнению заявителя, действия «Инвестстроя» направлены на незаконное возмещение НДС из федерального бюджета. Компания также указывает на процессуальные нарушения и неправильную оценку доказательств судами.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, изучив материалы дела и выслушав представителей сторон, пришел к выводу, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Инвестстрой» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году. Бенефициар — Сергей Галицкий. Основной вид деятельности — капиталовложения в уставные капиталы и венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Чистый убыток ООО «Инвестстрой» по итогам 2024 года составил 997 млн руб. против чистой прибыли в 3,3 млрд руб. годом ранее. Выручка компании за прошлый год составила 715,3 млрд руб. Годом ранее она была 709,8 млрд руб.

Во владении ООО «Инвестстрой» находится парк «Краснодар» (многофункциональный рекреационно-ландшафтный комплекс, прилегающий к улице Восточно-Кругликовской).

Наталья Решетняк