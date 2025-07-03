Сельхозпроизводители Севастополя получили господдержку на 712 млн рублей

42 сельскохозяйственных предприятия Севастополя получили государственную поддержку на сумму 712 млн руб. с начала 2025 года. На получение субсидий в департамент сельского хозяйства и потребительского рынка поступило более 110 заявок, сообщил в своем Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Севастопольский центр сельхозкомпетенции провел почти 250 консультаций за первое полугодие. Специалисты помогали производителям с оформлением документов и применением нормативно-правовой базы. Информационная поддержка позволила аграриям эффективнее участвовать в конкурсах и программах господдержки.

По словам Михаила Развожаева, поддержали такие проекты, как закладка персикового сада, посадка виноградников и покупка оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. А также развитие пчеловодства. Он отметил, что работу намерены продолжить.

Алина Зорина