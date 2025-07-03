СК «Семья» не будет входить в состав учредителей «Черноморца»

СК «Семья», ставшая новым инвестором футбольного клуба «Черноморец» в Новороссийске, на данный момент не будет входить в состав учредителей команды. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

«Планы большие, сегодня обсуждали коллаборации с фан-клубом и самим "Черноморцем", направленные на развитие детского спорта, интеграции на наших объектах, товарищеские матчи, мастер-классы для детей наших ЖК. Мы взаимодействуем с клубом, а администрация является основным учредителем»,— рассказали в компании.

Отвечая на вопрос о том, намерена ли «Семья» участвовать в реконструкции стадиона ФК «Черноморец», в компании сообщили, что «участвуют в жизни клуба деньгами», а общегородским имуществом заведует администрация.

Объем средств, который компания намерена инвестировать в развитие клуба, будет озвучен на церемонии официального подписания. Она может состояться уже через неделю — 10 июля.

О том, что «Семья» стала новым инвестором «Черноморца», стало известно днем накануне, 2 июля. В то же время ГК «Дело» вышла из состава учредителей команды.

СК «Семья» — одна из крупнейших строительных компаний Кубани, входит в топ-5 застройщиков Краснодарского края. За 10 лет работы компания ввела в эксплуатацию более 400 тыс. кв. м жилья.

Как заявлял на брифинге глава Новороссийска Андрей Кравченко, в течение двух лет продолжится работа по формированию пула инвесторов «Черноморца». Бюджет клуба в новом сезоне составит 480 млн руб.

Вячеслав Рыжков