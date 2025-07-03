Около 90% кубанской пшеницы соответствует продовольственным стандартам

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр оценки качества зерна и продуктов его переработки» (ЦОК АПК) зафиксировало первые результаты анализа пшеницы урожая 2025 года, поступившей из Краснодарского края. По состоянию на 3 июля в Новороссийском филиале учреждения исследовали 119 проб, отобранных от партий общим объемом 72 тыс. т, сообщили в пресс-службе учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, около 90% материала соответствует продовольственным стандартам: 78% образцов отнесены к 3-му классу, 12% — к 4-му классу. Обе категории предназначены для производства муки высшего и первого сорта, без необходимости применения улучшителей. Оставшиеся 10,8% классифицированы как 5-й класс, чаще используемый для технических целей и в животноводстве.

По информации руководителя филиала Лилии Кугушевой, в сравнении с прошлым годом наблюдается увеличение содержания клейковины: в пшенице 3-го класса — 26%, в 4-м классе — 21%, в 5-м классе — 20%. Показатель напрямую влияет на хлебопекарные свойства муки. Другие параметры также соответствуют ГОСТ 9353–2016. Натура составила 760 г/л (3-й класс) и 794 г/л (4-й класс); массовая доля белка — 14,8, 13,2 и 12,7% соответственно; число падения — от 373 до 383 секунд. Загрязнение, наличие вредных примесей и заражение вредителями в представленных образцах не выявлены.

Работы ведутся в рамках государственного мониторинга качества зерна, охватывающего все 49 муниципальных образований Краснодарского края и Республики Адыгея. До завершения уборочной кампании специалисты планируют отобрать более 14 тыс. проб и провести порядка 267 тыс. лабораторных исследований. Финальная оценка качества урожая будет сформирована по завершении сельхозработ.

Вячеслав Рыжков