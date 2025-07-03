Стоимость «квадрата» в новостройках Краснодара с учетом ипотеки превысила 1 млн

Стоимость жилья в крупнейших городах России с учетом ипотечных выплат в значительной степени превышает первоначальные цены застройщиков. В Краснодаре она достигла почти 1,1 млн руб. за «квадрат», следует из анализа, подготовленного на основе расчетов «РБК-Недвижимости» и агентства недвижимости «Этажи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 10 из 16 российских мегаполисов итоговая стоимость одного квадратного метра в новостройках превышает 1 млн руб. Серьезнее всего ситуация обостряется в Москве, где «квадрат» при покупке в кредит обходится в среднем в 2,1 млн руб. против базовой цены застройщика в 316,8 тыс. руб.

В Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде стоимость квадратного метра с учетом всех выплат по ипотеке превышает 1,3 млн руб. Еще в шести мегаполисах, включая Краснодар, Екатеринбург и Уфу, итоговая цена варьируется от 1 млн до 1,1 млн руб.

В ряде городов — Воронеже, Волгограде, Челябинске, Красноярске, Самаре и Ростове-на-Дону — стоимость квадратного метра, несмотря на более умеренный уровень цен, также остается высокой, хотя формально не превышает миллион. Так, в Волгограде она составляет 715,7 тыс. руб., что в 2,3 раза выше средних цен предложения в Москве. При этом формально в столице жилье дороже всего, но высокая ставка по рыночной ипотеке делает даже менее ликвидные рынки финансово обременительными для покупателей.

Вячеслав Рыжков