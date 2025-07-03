Более 200 многоквартирных самостроев остается на Кубани

В Краснодарском крае продолжают оставаться на контроле более 200 многоквартирных домов, признанных самовольными постройками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на краевой департамент по надзору в строительной сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным департамента, подавляющее большинство таких объектов сосредоточено в Сочи — на курорт приходится порядка двух третей всех многоквартирных самостроев региона. Несмотря на наличие судебных решений о сносе, демонтаж заселенных зданий с начала 2024 года в крае не производится.

Всего в реестре самовольного строительства насчитывается 4946 объектов, расположенных в 36 муниципалитетах. Из них статус многоквартирного дома присвоен 207 постройкам, большая часть которых выявлена до 2015 года. Заселены из них 125. Помимо Сочи (140 объектов), значительное количество таких домов находится в Геленджике (31), Краснодаре (14), Анапе (11), а также единичные случаи — в Темрюкском и Туапсинском районах, Новороссийске.

В надзорном ведомстве пояснили, что реестр самостроев обновляется ежемесячно. В 2024 году из него исключили 29 многоквартирных объектов, в том числе после приведения в соответствие с действующими строительными нормами.

Краснодарский край уже более десяти лет входит в число регионов с наибольшим числом проблемных объектов жилищного строительства. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в 2021 году до 30% дольщиков региона приобрели квартиры в зданиях, не прошедших полноценную процедуру ввода в эксплуатацию. В 2006 году в крае насчитывалось более 7 тыс. самовольных построек, после чего начала действовать система их сноса. Однако процедура регулярно вызывала общественные споры и протесты со стороны жителей. В Сочи, где проблема особенно остра, в 2021 году был введен мораторий на строительство новых многоквартирных домов.

Вячеслав Рыжков