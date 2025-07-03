В Краснодаре 2 июля стало самым холодным летним днем за полвека

В Краснодаре зафиксировали рекордно низкую температуру 2 июля. Воздух охладился до +11,9 градуса, что стало минимальным значением с 1976 года, когда температура была +12,3 градуса, сообщает портал «Погода и климат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно данным синоптиков, среднемесячная температура июля обычно достигает +24,9 градуса. В июле 2025 года показатель составил +20,9 градуса, что на 3,1 градуса ниже нормы.

По информации Краснодарского ЦГМС, на Кубани 3 июля прогнозируют переменную облачность. Местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20–25 м/с (КМЯ), очень сильный дождь (ОЯ), сильный ливень (ОЯ). Температура воздуха в юго-восточных предгорных районах — 8…13°; днем 22…27°.

Анна Гречко