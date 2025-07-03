В Новороссийске организовали выставку военного фотографа Евгения Халдея

Новороссийский морской торговый порт организовал фотовыставку работ Евгения Халдея, автора знаменитого снимка «Знамя Победы над Рейхстагом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПАО «НМТП» Фото: Пресс-служба ПАО «НМТП»

Выставка «Война и мир. Моменты истории» включает 80 уникальных фотографий, запечатлевших ключевые события Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Халдей, прошедший всю войну с первого до последнего дня, особое внимание уделял Новороссийску — в фондах городского музея хранятся более 700 его работ, многие из которых ранее не публиковались.

Экспозиция подготовлена совместно с Новороссийским историческим музеем-заповедником и приурочена к 180-летию морского порта и 80-летию Победы.

Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 19:00 до конца сентября, вход свободный.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что группа компаний «Дело» заключила соглашение с индонезийской Mologiz о строительстве глубоководного порта в провинции Южная Суматра. Соответствующий документ подписали на полях ПМЭФ-2025.