ГК «Дело» построит глубоководный порт в Индонезии

Группа компаний «Дело» заключила соглашение с индонезийской Mologiz о строительстве глубоководного порта в провинции Южная Суматра. Соответствующий документ подписали на полях ПМЭФ-2025, сообщил в своем Telegram-канале основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Соглашение закрепляет договоренность, достигнутую в апреле 2025 года во время визита российской делегации Российского экспортного центра в Индонезию.

«У ГК «Дело» появляется возможность создать мощный логистический хаб в сердце Юго-Восточной Азии, применив российские технологии и наш опыт портовых проектов. Впереди детальная проработка проекта, определение оптимальных решений по инфраструктуре, ну и, собственно, практические шаги по строительству порта»,— подчеркнул господин Шишкарев.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске появится глубоководный терминал за 120 млрд рублей. Проект планируют реализовать к 2027 году.