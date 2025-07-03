Продажи новых автомобилей в России упали почти на 30%

По итогам первого полугодия в России продали около 607 тыс. новых автомобилей. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете Минпромторга.

С начала года было продано:

527 тыс. легковых автомобилей (–26% год к году);

49 тыс. легких коммерческих автомобилей (–19% год к году);

27 тыс. грузовых автомобилей (–54% год к году);

5 тыс. автобусов (–54% год к году).

За январь–июнь было продано 333 тыс. отечественных автомобилей, что на 11% меньше, чем годом ранее. По итогам июня темпы сокращения продаж российских машин оказались ниже, чем иномарок. За прошедший месяц реализовано 44,7 тыс. импортных автомобилей (–45% год к году), произведенных в России машин продано 56,2 тыс. штук (–12,5% год к году).

По прогнозам Ассоциации европейского бизнеса, за весь 2025 года будет продано 1,25 млн автомобилей, что на 24% меньше, чем в прошлом году.

Подробнее о ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «Стоки поехали вниз».