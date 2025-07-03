АЕБ прогнозирует падение объемов российского авторынка на 24% по итогам года

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) обновила прогноз по продажам новых легковых, а также легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в сторону снижения. По итогам 2025 года будет продан 1,25 млн автомобилей, что на 24% меньше, чем в прошлом году. В начале года АЕБ прогнозировала снижение объемов российского авторынка на 15%.

По данным организации, в июне было продано около 93 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за первое полугодие было реализовано около 546 тыс. новых автомобилей, что на 27% меньше по сравнению с 2024 годом.

По словам председателя Комитета автопроизводителей Алексея Калицева, динамика не стала неожиданностью. При этом он допустил разворот рынка в сторону роста при условии господдержки. На первые признаки стабилизации указывает то, что число проданных в июне автомобилей лишь немного меньше, чем в мае.

«Мы надеемся, что свою роль в стабилизации рынка сыграет первое небольшое снижение ключевой ставки, а ее дальнейшая коррекция в сторону снижения позволит рынку позитивно реагировать»,— отметил господин Калицев.

Подробнее о ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «Стоки поехали вниз».