В Новороссийске остался один многоквартирный самострой

На Кубани осталось 207 многоквартирных самостроев, при этом лишь один из них – в Новороссийске. Об этом ТАСС сообщили в департаменте по надзору в строительной сфере Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Сочи остается 140 многоквартирных самостроев, снос заселенных объектов не проводится в регионе с сентября 2024 года. Самовольные постройки также остались в Геленджике (31), Краснодаре (14), Анапе (11), Темрюкском районе (2), еще один самострой в Туапсинском районе.

Из 207 многоквартирных самостроев заселенными являются 125, в основном они вводились в эксплуатацию незаконно и были выявлены еще до 2015 года, в отношении большинства имеются вступившие в силу судебные акты об их сносе. С 2024 года из реестра также исключили 29 объектов, которые привели к установленным требованиям.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал что мэрия Анапы продолжает судебные разбирательства с собственниками земельного участка на проезде Солдатских матерей, где функционирует нелегальный продуктовый рынок. На спорном участке выявлены многочисленные самовольно возведенные постройки.