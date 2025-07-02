Главные новости за 2 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Пятая часть средств (20%), вырученных за пользование платной курительной комнатой в петербургском аэропорту Пулково, будет направлена в благотворительные организации для борьбы с раком легких. В воздушной гавани подчеркнули, что согласно законодательству аэропорты не обязаны предоставлять на своей территории места для курения. За один поход с сигаретой в Пулково придется заплатить 500 рублей.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский восстанавливает здоровье на дому, после того как несколько дней провел в медицинском учреждении. В Мариинской больнице актер провел шесть дней. В конце июня ему установили стент, чтобы расширить закупоренный сосуд. Из-за врачебного вмешательства Театру им. Ленсовета пришлось оперативно поменять актерский состав спектакля «В этом милом старом доме».

В Петербурге объявлен конкурс на поставку материалов для капитального ремонта пассажирских автобусов. Заказчиком выступает подведомственное комитету по транспорту СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 28,6 млн рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на материалы сайта госзакупок.

Бизнесмен и глава «Азербайджанской национально-культурной автономии» (АНКА) Вагиф Мамишев сообщил «Ъ-СПб», что ему на данный момент не поступали жалобы от представителей местной диаспоры на действия правоохранительных органов. По словам господина Мамишева, в городе на Неве и вообще на Северо-Западе все спокойно. После беседы с губернатором Петербурга Александром Бегловым он подчеркнул, что конфликт между Москвой и Баку является межгосударственным делом.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что две судейские ошибки в матчах со «Спартаком» и «Локомотивом» повлияли на результат чемпионской гонки с «Краснодаром». По мнению господина Медведева, принципиальный соперник в лице красно-белых забил гол из офсайда. «Железнодорожники» же нарушили правила на Венделе, после чего забили гол.

По подозрению в многомиллионном мошенничестве со строительством в Петербурге задержали уроженца Азербайджана. В полиции полагают, что общий ущерб превышает 46 млн рублей. Фигурантом стал 32-летний гендиректор строительной компании. Бизнесмен действовал под предлогом привлечения инвестиций в строительство жилья и его сдачу в аренду вводил партнеров в заблуждение и завладевал их денежными средствами. Из-за обмана пострадали три петербуржца.

Памятник поэту Александру Пушкину на площади Искусств начнут реставрировать осенью 2025 года. По словам замдиректора по капремонту и реставрации Государственного музея городской скульптуры Аллы Ивановой, в настоящее время по заказу музея готовится проектная документация для проведения работ. Она подчеркнула, что ремонтировать будут как саму скульптуру, так и постамент.

Бывший ректор Балтийского университета имени Иммануила Канта и Нижегородского педуниверситета имени Минина Александр Федоров предстанет перед судом. Ученого обвиняют по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Как предполагает следствие, с декабря 2019 по июль 2024 года Федоров вместе с заместителем Еленой Малякиной похитил 35,1 млн рублей в калининградском вузе.

СПб ГУП «Горэлектротранс» объявил конкурс по поиску организации, которая будет проводить медицинский осмотр персонала предприятия. На эти услуги выделили почти 279 млн рублей, следует из опубликованной закупки. Предприятие рассчитывает на проведение химико-токсикологических исследований, медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством и выездного обслуживания врачом психиатром-наркологом.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок и Марина Макарова обратились к уполномоченному при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с просьбой проверить некоторые произведения Григория Остера на предмет негативного влияния на психику детей. Петербургских парламентариях тревожит, что в сатирических рассказах советского автора есть цитаты, которые противоречат нормам морали и воспитания подрастающего поколения.