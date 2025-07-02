Медведев назвал причины поражения «Зенита» в чемпионской гонке с «Краснодаром»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что две судейские ошибки в матчах со «Спартаком» и «Локомотивом» повлияли на результат чемпионской гонки с «Краснодаром», сообщает РИА Новости Спорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По мнению господина Медведева, принципиальный соперник в лице красно-белых забил гол из офсайда. «Железнодорожники» же нарушили правила на Венделе, после чего забили гол. Топ-менеджер «Зенита» выразил надежду, что судейство в нынешнем сезоне будет более профессиональным и объективным.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» одержал убедительную победу над белградской командой «Црвена Звезда» в товарищеском матче cо счетом 3:0. За петербуржцев дублем отметился бразилец Луис Энрике, еще один мяч на счету Лусиано Гонду.

Андрей Маркелов