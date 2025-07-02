«Пассажиравтотранс» потратит 28 млн рублей на материалы для ремонта автобусов

В Петербурге объявлен конкурс на поставку материалов для капитального ремонта пассажирских автобусов. Заказчиком выступает подведомственное комитету по транспорту СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 28,6 млн рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на материалы сайта госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо будет поставить в восемь автобусных парков ПАТ более 800 наименований товаров, необходимых для капитально-восстановительного ремонта городских рейсовых автобусов. Сделать это нужно будет в течение пяти дней со дня подачи заказчиком соответствующей отгрузочной разнарядки.

Заявки на конкурс принимаются до 8 июля 2025 года. Окончательные итоги планируется подвести 16 июля.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что «Пассажиравтотранс» объявил конкурс на поставку запасных частей и материалов для восстановления систем пожаротушения в городских автобусах за 21 млн рублей. Также сообщалось о закупке в лизинг за 5,7 млрд рублей около трехсот новых автобусов большого класса.

Андрей Цедрик