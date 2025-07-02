Михаил Боярский вернулся домой после нескольких дней госпитализации
Народный артист РСФСР Михаил Боярский восстанавливает здоровье на дому, после того как несколько дней провел в больнице. Выписку актера «КП-Петербург» подтвердила PR-менеджер Надежда Дуванова.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В Мариинской больнице господин Боярский провел шесть дней. В конце июня ему установили стент, чтобы расширить закупоренный сосуд. Из-за врачебного вмешательства Театру им. Ленсовета пришлось оперативно поменять актерский состав спектакля «В этом милом старом доме».
Надежда Дуванова заявила, что артист восстанавливается дома. Решение о возвращении на сцену он примет, исходя из своего самочувствия.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Михаил Боярский попал в больницу 26 июня.