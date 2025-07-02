«Горэлектротранс» потратит 279 млн рублей на проведение медосмотра персонала

СПб ГУП «Горэлектротранс» объявил конкурс по поиску организации, которая будет проводить медицинский осмотр персонала предприятия. На эти услуги выделили почти 279 млн рублей, следует из опубликованной закупки.

Компания-победитель должна будет организовать предварительный и периодический медосмотры, осмотр сотрудников перед сменами и после них. «Горэлектротранс» рассчитывает на проведение химико-токсикологических исследований, медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством и выездного обслуживания врачом психиатром-наркологом.

Срок оказания услуг определен до 30 ноября 2026 года. За это время предварительный медосмотр должны пройти 1620 человек, периодический — 8001 сотрудник. На предсменный и послесменный осмотр на конечных станциях отведено 91,5 тыс. рабочих часов, на территории ОСП — 205,1 тыс. часов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Пассажиравтотранс» потратит 28 млн рублей на материалы для ремонта автобусов.

Татьяна Титаева