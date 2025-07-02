Экс-главу Балтийского университета имени Канта будут судить по делу о растрате

Бывший ректор Балтийского университета имени Иммануила Канта и Нижегородского педуниверситета имени Минина Александр Федоров предстанет перед судом, сообщает СУ СК по Калининградской области. Ученого обвиняют по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

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Как предполагает следствие, с декабря 2019 по июль 2024 года Федоров вместе с заместителем Еленой Малякиной похитил 35,1 млн рублей в калининградском вузе. Деньги выписали в качестве премии сотрудникам.

В преступную схему были вовлечены еще 20 сотрудников учебного заведения. Известно, что на стадии предварительного следствия Федоров возместил весь ущерб добровольно.

Ранее «Ъ» сообщал, что 55-летний Федоров окончил Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского по специальности «история».

С 1987 года трудился в Горьковском государственном педагогическом институте (сейчас Нижегородский государственный педагогический университет,— Ъ). Там он проработал 30 лет, начиная с должности лаборанта кафедры.

В 2020 году указом премьер-министра РФ Михаила Мишустина ученый был назначен ректором Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде. В том же году вошел в Совет при президенте РФ по науке и образованию.

Андрей Маркелов