Экс-главу Балтийского университета имени Канта будут судить по делу о растрате
Бывший ректор Балтийского университета имени Иммануила Канта и Нижегородского педуниверситета имени Минина Александр Федоров предстанет перед судом, сообщает СУ СК по Калининградской области. Ученого обвиняют по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Как предполагает следствие, с декабря 2019 по июль 2024 года Федоров вместе с заместителем Еленой Малякиной похитил 35,1 млн рублей в калининградском вузе. Деньги выписали в качестве премии сотрудникам.
В преступную схему были вовлечены еще 20 сотрудников учебного заведения. Известно, что на стадии предварительного следствия Федоров возместил весь ущерб добровольно.
Ранее «Ъ» сообщал, что 55-летний Федоров окончил Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского по специальности «история».
С 1987 года трудился в Горьковском государственном педагогическом институте (сейчас Нижегородский государственный педагогический университет,— Ъ). Там он проработал 30 лет, начиная с должности лаборанта кафедры.
В 2020 году указом премьер-министра РФ Михаила Мишустина ученый был назначен ректором Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде. В том же году вошел в Совет при президенте РФ по науке и образованию.