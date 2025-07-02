Реставрацию памятника Александру Пушкину на площади Искусств начнут осенью

Памятник поэту Александру Пушкину на площади Искусств начнут реставрировать осенью 2025 года, сообщает «Петербургский дневник». Об этом сообщила замдиректора по капремонту и реставрации Государственного музея городской скульптуры Алла Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По словам госпожи Ивановой, в настоящее время по заказу музея готовится проектная документация для проведения работ. Она подчеркнула, что ремонтировать будут как саму скульптуру, так и постамент. Обелиск расчистят от загрязнений, мелкие и крупные сколы восполнят, произведут восковку поверхности.

Также реконструкция ожидает Цусимский обелиск в Никольском саду и бронзовый бюст жены вождя революции Владимира Ленина Надежды Крупской, который расположен у одноименного дворца культуры в Невском районе. Работы должны быть завершены до конца текущего года.

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Андрей Маркелов