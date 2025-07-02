Главные новости за 2 июля. Сочи

Продовольственная инфляция затронула основные категории бакалеи: пшеничная мука и формовой хлеб в Сочи подорожали на 16,4 и 18,5% соответственно. Рост цен также зафиксирован на гречку (+3,8%), рис (+5,1%), вермишель (+10,4%) и соль (+10,8%).

Рестораны Сочи не намерены вводить запреты на пребывание с животными. В большинстве заведений продолжают действовать гибкие правила: вход с питомцами допускается в отдельных залах или на летних верандах.

Центральный районный суд Сочи приговорил местного жителя к 300 часам обязательных работ за злостное уклонение от погашения долга перед бывшим работодателем в размере более 8,5 млн руб.

Средства размещения на территории Сочи на период с июля по сентябрь уже забронированы на 73%. С начала 2025 года курорт принял свыше 3,5 млн туристов, что на 3% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Хостинский районный суд Сочи признал пятерых местных жителей виновными в участии в преступной группе, занимавшейся незаконной миграцией. Фигурантам дела вменили действия, подпадающие под п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

В Сочи до 25 августа обновят дорожную разметку, знаки и ограждения возле школ и детских садов, а также установят искусственную неровность у моста Волшебный лист на улице Конституции.

Во вторник, 2 июля, водитель автомобиля Lada Priora погиб в ДТП на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи, не справившись с управлением на большой скорости и врезавшись в фонарный столб. Движение по трассе было частично затруднено.