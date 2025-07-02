Отели Сочи забронированы на 73% до конца сентября

Средства размещения на территории Сочи на период с июля по сентябрь уже забронированы на 73%. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

С начала 2025 года Сочи принял свыше 3,5 млн туристов, что на 3% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Заместитель главы Сочи Сергей Сомко отметил, что в конце июля и в августе ожидается наивысший приток отдыхающих, а загрузка объектов организованного размещения может достичь 95%. По его словам, сейчас в городе одновременно находятся около 175 тыс. человек, при этом средний уровень загрузки коллективных средств размещения составляет 84%.

В рамках подготовки к высокой нагрузке представители отрасли обсудили и актуальные изменения в регулировании гостиничного сектора. С 1 января 2025 года действует обновленная система классификации, обязательная для всех средств размещения. Отелям и санаториям предстоит пройти процедуру самооценки и зарегистрироваться в федеральном реестре.

Владельцы баз отдыха и кемпингов должны были завершить упрощенную форму самооценки до 1 марта. Гостиницы, уже включенные в реестр, обязаны до 1 сентября пройти полную проверку по чек-листу и внести подтверждающие документы.

После этой даты право на работу сохранят только те объекты, которые прошли регистрацию в реестре. Именно они будут продвигаться на онлайн-платформах бронирования с обязательной привязкой к официальной записи.

С сентября к системе самооценки подключатся и гостевые дома. Росаккредитация совместно с Минэкономразвития разрабатывает для них отдельную методику и включит объекты в раздел «Гостеприимство» на портале ФГИС Росаккредитации.

Дополнительно участники заседания рассмотрели вопросы точной адресной привязки объектов в федеральной системе, а также порядок регистрации гостиниц с корпусами разной звездности. Все обращения представителей отрасли были переданы на проработку в департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи.

Мария Удовик