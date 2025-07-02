Пятерым сочинцам вынесли приговоры по делу об организации незаконной миграции

Хостинский районный суд Сочи признал пятерых местных жителей виновными в участии в преступной группе, занимавшейся незаконной миграцией. Фигурантам дела вменили действия, подпадающие под п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Согласно материалам дела, группа злоумышленников начала действовать в 2021 году. Участники за денежное вознаграждение оформляли иностранным гражданам фиктивные документы, предоставляющие право на пребывание в России, и ставили их на миграционный учет по поддельным основаниям. С апреля 2021 по март 2023 года такими услугами воспользовались не менее 60 человек.

Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Суд назначил обвиняемым различные сроки лишения свободы — от 1,5 до 3 лет в колонии общего режима. Один из участников получил условное наказание. Все осужденные, за исключением одного, были взяты под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

«Ъ-Сочи» писал, что в Краснодаре перед судом предстанут 10 человек, обвиняемых в организации незаконной миграции через оформление фиктивных туристических приглашений. По данным следствия, участники схемы помогли около 70 иностранцам нелегально остаться в России.

Мария Удовик