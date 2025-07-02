Хлеб и мука подорожали в Сочи почти на 20%

Продовольственная инфляция затронула основные категории бакалеи: пшеничная мука и формовой хлеб в Сочи подорожали на 16,4 и 18,5% соответственно. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно официальной информации от департамента курортов, туризма и потребительской сферы, цена на пшеничный хлеб из муки первого сорта выросла с 68,62 до 81,29 руб. за 1 кг. Пшеничная мука высшего сорта теперь стоит 75,9 руб. за 1 кг — на 16,4% дороже, чем годом ранее.

Рост цен также зафиксирован на гречку (+3,8%), рис (+5,1%), вермишель (+10,4%) и соль (+10,8%). При этом минимальный прирост стоимости показал сахар — всего +1,2%.

По данным мэрии, розничная цена масла 72,5% жирности (упаковка 200 г) выросла с 177,5 до 247,2 руб. Существенный рост зафиксирован и в категории кисломолочной продукции: сметана подорожала на 18,8%, кефир — на 16,2%, молоко — на 15,1%, творог обезжиренный — на 12%.

В администрации города объясняют повышение цен влиянием сезонных факторов, ростом издержек на логистику и производство, а также увеличением потребительского спроса в период высокого туристического потока. В то же время зафиксировано снижение стоимости куриных яиц: на 11,7% для первой категории и на 16,8% — для второй.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте за год значительно подорожали товары первой необходимости для детей, в том числе пеленки, цена на которые выросла на 30%. Рост цен также зафиксирован на детское питание, подгузники, мыло и средства для стирки.

Мария Удовик