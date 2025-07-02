Сочинца осудили за уклонение от выплаты 8,5 млн рублей

Центральный районный суд Сочи приговорил местного жителя к 300 часам обязательных работ за злостное уклонение от погашения долга перед бывшим работодателем в размере более 8,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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Арбитражный суд Челябинской области обязал гражданина выплатить бывшему работодателю ущерб на сумму свыше 8,5 млн руб. Решение вступило в силу в августе 2022 года.

Центральный районный отдел судебных приставов Сочи возбудил исполнительное производство против должника. Однако с июля 2023 по апрель 2024 года местный житель не предпринимал попыток погасить задолженность, несмотря на предупреждения об уголовной ответственности.

Устроившись на работу в одну из компаний, гражданин скрывал сведения о доходах от пристава-исполнителя и игнорировал требования представителя власти.

Суд признал сочинца виновным по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и назначил наказание в виде обязательных работ.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте судебные приставы арестовали гостевой дом площадью 288 кв. м из-за долга по налогам свыше 2,2 млн руб. После ареста и опечатывания здания владелец полностью погасил задолженность.

Мария Удовик