Дорожную инфраструктуру у школ Сочи обновят к началу учебного года

В Сочи до 25 августа обновят дорожную разметку, знаки и ограждения возле школ и детских садов, а также установят искусственную неровность у моста Волшебный лист на улице Конституции. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Это решение было принято на заседании городской комиссии под руководством заместителя главы города Вячеслава Бауэра. Участники обсудили меры по повышению безопасности дорожного движения и подчеркнули важность улучшения ситуации в местах большого скопления людей и социальных объектов.

Вячеслав Бауэр отметил, что в период каникул необходимо привести в порядок дорожную инфраструктуру: обновить разметку, перильные ограждения, дорожные знаки, а также проверить светофоры и состояние искусственных неровностей.

Он добавил, что комплексные меры наряду с профилактической работой с детьми и родителями помогут сделать движение вблизи образовательных учреждений более безопасным.

Комиссия также решила установить искусственную неровность на улице Конституции у нового моста Волшебный лист, где уже есть пешеходный переход.

В 2025 году на курорте также планируют обновить коммунальную инфраструктуру. В рамках проекта запланирован капитальный ремонт 13 объектов, а также строительство более 21 км новых водопроводных и канализационных сетей. Данная инициатива реализуется в соответствии с муниципальной программой по развитию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству. Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета Краснодарского края и местного бюджета, при этом основные этапы работ запланированы на период с апреля по декабрь.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте приступили к модернизации пищеблоков школ №27 и №75, на ремонт которых выделили 57,8 млн руб. из краевого и городского бюджетов. Работы включают полное обновление внутренних коммуникаций и интерьера, восстановление кровли, а также закупку новой мебели и оборудования для обеденных залов.

Мария Удовик