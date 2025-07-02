Водитель Lada Priora погиб в ДТП на трассе Джубга — Сочи

Во вторник, 2 июля, водитель автомобиля Lada Priora погиб в ДТП на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи, не справившись с управлением на большой скорости и врезавшись в фонарный столб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

Смертельная авария произошла на 95-м км федеральной автодороги А-147 Джубга — Сочи до границы с Абхазией. 38-летний автомобилист, управлявший Lada Priora, превысил скорость, съехал с проезжей части и ударился о фонарный столб. Машина остановилась на обочине.

Водитель скончался на месте происшествия. Движение по трассе было частично затруднено.

Госавтоинспекция курорта призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим. Превышение безопасной скорости остается одним из самых частых нарушений ПДД и входит в перечень главных причин дорожных аварий.

Установленные ограничения скорости позволяют водителю контролировать транспортное средство для выполнения требований правил. При появлении опасности автомобилист должен принять меры по снижению скорости вплоть до полной остановки.

На трассе А-147 с начала года специалисты зарегистрировали около 900 аварий, в результате которых погибли 12 человек и 144 были ранены.

С начала 2025 года в Сочи произошло более 4,5 тыс. аварий. В результате 242 ДТП пострадали люди: 20 человек погибли, а 298 получили травмы различной степени тяжести.

В числе происшествий с участием детей произошло 37 аварий, в которых 39 несовершеннолетних получили травмы. Зафиксировано отсутствие погибших среди детей в этом году.

Для сравнения, в 2024 году в Сочи было зарегистрировано 93 аварии с участием детей, в результате которых двое погибли и 106 получили травмы. Наибольшее количество пострадавших составили пешеходы (48 случаев) и пассажиры (32 случая).

Мария Удовик