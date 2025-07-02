На Кубани количество сделок на рынке жилья в мае 2025 года выросло на 8%

В Краснодарском крае общее количество сделок на рынке жилой недвижимости в мае 2025 года по сравнению с январем выросло на 8%, а самый значительный прирост месяца к месяцу наблюдался в феврале 2025 года – около 20%, после чего последовало небольшое снижение. Такие данные «Ъ-Кубань» привела руководитель Центра аналитики компании «Этажи» Ирина Пашковская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечает госпожа Пашковская, лидерами по количеству реализованных квартир выступают административные центры края, где сосредоточены основные инфраструктурные ресурсы и деловая активность.

Средняя стоимость проданных объектов и на первичном, и на вторичном рынках составляет более 7 млн руб. При этом средняя площадь купленных квартир на первичном рынке 40,7 кв.м, на вторичном рынке — 44,4 кв.м.

По данным Ирины Пашковской, средняя стоимость 1 кв. метра жилья в Краснодарском крае за 5 месяцев 2025 года на вторичном рынке составила 149 тыс. руб., на первичном рынке — 185,7 тыс. руб.

Для аналитики использовались данные по таким городам как Краснодар, Анапа, Новороссийск, Сочи, Геленджик, Горячий ключ, Ейск, Темрюк, Тихорецк.

Андрей Пугачев