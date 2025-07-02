Главные новости 2 июля. Кубань, Крым, Адыгея

При проверке прибрежной зоны пляжа «Нептун» в Новороссийске нашли камни со следами мазута. Загрязненные фрагменты собрали и поместили на временное хранение до специализированной утилизации.

Власти Краснодарского края в 2026 году перераспределят 233,3 млн руб. из регионального бюджета на финансирование работ по ликвидации последствий ЧС.

Межрайонная инспекция ФНС по Пермскому краю подала иск о банкротстве ООО «Кама Шиппинг» — фрахтователя танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года.

ФАС возбудила 21 дело против логистических центров торговой сети «Светофор» в 14 регионах России, включая Краснодарский край. Поводом стало выявление в договорах с поставщиками условий, которые ведомство квалифицирует как кабальные и нарушающие антимонопольное законодательство.

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, заподозренного в публичном оправдании атаки беспилотников на резиденцию президента России.

На Кубани в первом полугодии 2025 года сотрудники Гострудинспекции в ходе проверок выявили 795 нарушений, что на 36,3% меньше, чем годом ранее.

На развитие учреждений культуры в 2025 году в Краснодарском крае выделят более 2,4 млрд руб.

Строительство второго этапа нового кладбища Краснодара оценили в 533 млн руб.

ГК «Дело» вышла из состава учредителей футбольного клуба «Черноморец», базирующегося в Новороссийске. Новым инвестором команды станет СК «Семья».