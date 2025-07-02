Строительство второго этапа нового кладбища Краснодара оценили в 533 млн рублей

На строительство второго этапа нового городского кладбища в станице Елизаветинской, расположенной в пригороде Краснодара, будет направлено 533,5 млн руб. Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок. Работы планируется завершить к 30 декабря 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проект предусматривает поэтапную реализацию строительства на территории КГАУ «Учхоз Кубань», где ранее началось формирование Нового городского кладбища. Согласно документации, завершение первого этапа запланировано на 3 декабря 2025 года, второго — на 30 декабря того же года, третьего — на 1 июля 2026 года, четвертого — на конец декабря 2026 года.

Закупка была опубликована 1 июля, срок приема заявок от потенциальных подрядчиков истекает 17 июля текущего года.

Вячеслав Рыжков