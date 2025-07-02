На ремонт учреждений культуры Кубани направят свыше 2,4 млрд рублей

На развитие учреждений культуры в 2025 году в Краснодарском крае выделят более 2,4 млрд руб. Об этом сообщила глава регионального минкульта Виктория Лапина на коллегии ведомства, передает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Коллегия состоялась в киноконцертном зале «Болгария», обновленном по поручению губернатора. Участие приняли руководители краевых и муниципальных учреждений культуры.

Госпожа Лапина подчеркнула, что средства направят на ремонт и укрепление материально-технической базы 177 домов культуры, театров, школ искусств. Кроме того, для учреждений закупят 11 автобусов.

В рамках нацпроекта «Семья» в регионе создадут пять модельных библиотек, отремонтируют и переоснастят муниципальные музеи и театры. Также организован мониторинг программы «Земский работник культуры» и работы более 1000 детских досуговых площадок.

В завершение мероприятия Виктория Лапина вручила государственные и ведомственные награды сотрудникам культурной сферы.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае проводят ремонт 685 образовательных учреждений. На эти цели предусмотрено около 3 млрд руб. По поручению главы Кубани особое внимание уделяют контролю за восстановлением 10 школ по национальному проекту «Молодежь и дети».

Нурий Бзасежев