Жителя Керчи обвиняют в оправдании атаки БПЛА на резиденцию президента РФ

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, заподозренного в публичном оправдании атаки беспилотников на резиденцию президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ по Крыму и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным ведомства, речь идет о 49-летнем гражданине РФ, зарегистрированном в Керчи. Как установили сотрудники ФСБ, мужчина под псевдонимом «Ай Яй» разместил в мессенджере Telegram комментарий, в котором, по оценке следствия, содержались признаки публичного оправдания террористических действий.

Поводом для уголовного дела стала публикация, в которой автор положительно высказывался о попытке атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль, произошедшей ранее.

По результатам лингвистической экспертизы в сообщении подтвердились признаки, квалифицируемые как оправдание терроризма. В ходе следственных мероприятий по месту жительства подозреваемого был изъят персональный компьютер и другие электронные носители информации.

Уголовное дело возбуждено по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Максимальное наказание предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Анна Гречко