ФНС подала иск о банкротстве фрахтователя танкера «Волгонефть-212»

Межрайонная инспекция ФНС по Пермскому краю подала иск о банкротстве ООО «Кама Шиппинг» — фрахтователя танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заявление направлено в Арбитражный суд Пермского края 1 июля этого года. Иск пока не принят к производству.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Морспасслужба заявила о намерении увеличить в полтора раза исковые требования к владельцам танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Ведомство добивается компенсации затрат на устранение последствий разлива нефтепродуктов.

Авария произошла в декабре 2024 года, когда два танкера потерпели крушение в районе Керченского пролива. В результате инцидента в море вылилось около 2,4 тыс. т нефтепродуктов, что привело к масштабному загрязнению акватории мазутом и введенному впоследствии режиму ЧС.

Алина Зорина