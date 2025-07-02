В отношении сети «Светофор» на Кубани ФАС возбудила дело

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 21 дело против логистических центров торговой сети «Светофор» в 14 регионах России, включая Краснодарский край. Поводом стало выявление в договорах с поставщиками условий, которые ведомство квалифицирует как кабальные и нарушающие антимонопольное законодательство, сообщили «Известия».

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По данным службы, ритейлер, в частности, предусматривал оплату поставленного товара только после его реализации в магазинах, а также перекладывал на поставщиков расходы на утилизацию непроданной продукции. В случае признания вины, ФАС намерена привлечь юридические лица к административной ответственности и наложить штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Дополнительно в отношении «Светофора» проводил проверки Россельхознадзор. В результате было зафиксировано более 2,5 тыс. нарушений, значительная часть которых пришлась на магазины в Краснодарском крае и ряде других субъектов.

В Госдуме выступили с предложением пересмотреть подход к регулированию деятельности подобных торговых сетей. По мнению депутатов, действующие меры, включая административные взыскания, несоразмерны объемам выручки компаний и не способны обеспечить соблюдение ими законодательства.

Вячеслав Рыжков