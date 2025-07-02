На Кубани количество нарушений в сфере труда сократилось втрое

На Кубани в первом полугодии 2025 года сотрудники Гострудинспекции в ходе проверок выявили 795 нарушений, что на 36,3% меньше, чем годом ранее. За первые шесть месяцев 2024 года выявлено 2191 нарушение. Об этом рассказал заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Краснодарском крае Илья Кондратенко на круглом столе «Корпоративная культура и социальная ответственность как факторы эффективности бизнеса». Мероприятие организовал «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Спикер отметил, что больше всего нарушений связано с вопросами охраны труда (433), трудовых договоров (90) и оплаты труда (52).

Вместе с тем количество жалоб, поступивших в Гострудинспекцию Краснодарского края от граждан, выросло на 16,4%. В первом полугодии 2025 года поступило 5533 обращений граждан. Большинство из них связано с нарушениями трудового законодательства в сфере оплаты труда (3164).

«Например, в инспекцию труда поступило коллективное обращение работников о невыплате заработной платы, а также сумм, причитающихся работникам при увольнении, в одной из сочинских компаний. После согласования проверочных мероприятий с прокуратурой Краснодарского края, инспекцией проведена проверка, в результате которой выявлена задолженность по заработной плате перед 414 работниками за период с февраля по июль 2024 в размере более 95 млн руб. Работодателю предъявлено предписание об устранении выявленных нарушений. Во исполнение предписания права работников восстановлены, им выплачена заработная плата в полном объеме»,— рассказал Илья Кондратенко.

Маргарита Синкевич