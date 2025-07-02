Новым инвестором ФК «Черноморец» стала СК «Семья»

ГК «Дело» вышла из состава учредителей футбольного клуба «Черноморец», базирующегося в Новороссийске. Новым инвестором команды станет СК «Семья», передает корреспондент «Ъ-Кубань» с брифинга, посвященного развитию «Черноморца». Новостями поделился глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

СК «Семья» — одна из крупнейших строительных компаний Кубани, входит в топ-5 застройщиков Краснодарского края. За 10 лет работы компания ввела в эксплуатацию более 400 тыс. кв. м жилья.

Также, по словам мэра, в течение двух лет продолжится работа по формированию пула инвесторов. Бюджет клуба в новом сезоне составит 480 млн руб.

О планах ГК «Дело» выйти из состава учредителей «Черноморца» заявил в начале июня основатель компании Сергей Шишкарев. Он также обвинил власти Новороссийска в пассивности и проблемах со стадионом клуба, который не соответствовал нормам РПЛ, из-за чего «Черноморец» не смог выйти из Первой Лиги. Позже, однако, господин Шишкарев заявил, что готов рассмотреть реконструкцию стадиона и инвестировать в проект.

Вячеслав Рыжков