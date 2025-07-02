Власти Кубани выделят еще 233 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС

В 2026 году власти Краснодарского края перераспределят 233,3 млн руб. из регионального бюджета на финансирование работ по ликвидации последствий ЧС, связанной с разливом мазута в районе Керченского пролива. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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Согласно постановлению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, опубликованному на официальном портале, дополнительные средства будут перенаправлены из программы противопожарной безопасности. Средства отправят на закупку товаров, работ и услуг в рамках обеспечения нужд по линии министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края. Контроль за реализацией поручен первому вице-губернатору Игорю Галасю.

Ранее, в январе 2025 года, на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов край направил 1,04 млрд руб., а в апреле сумма увеличилась до 2,2 млрд руб. Кроме того, финансовую поддержку оказывает и федеральный центр: правительство России выделило региону 1,5 млрд руб. в январе и аналогичную сумму в июне 2025 года.

Крушение двух танкеров «Волгонефть» с мазутом произошло в декабре 2024 года. Из-за катастрофы в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута, береговая линия загрязнилась на протяжении 265 км. Нанесенный экосистеме ущерб оценивался почти в 85 млрд руб.

Анна Гречко