В Новороссийске обнаружили пятна мазута на пляже «Нептун»
При проверке прибрежной зоны пляжа «Нептун» в Новороссийске нашли камни со следами мазута. Загрязненные фрагменты собрали и поместили на временное хранение до специализированной утилизации. Об этом сообщает МЦУ города.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
Специалисты ежедневно будут мониторить пляжную территорию «Нептуна» на предмет загрязнений. Уже проведен осмотр всей прибрежной полосы.
Ранее, 20 июня, в морском порту Новороссийска при бункеровке произошел разлив нефтепродуктов. Специалисты Морспасслужбы использовали более 400 кг биосорбента и установили боновые заграждения. Пятно локализовали.