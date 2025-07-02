В Новороссийске обнаружили пятна мазута на пляже «Нептун»

При проверке прибрежной зоны пляжа «Нептун» в Новороссийске нашли камни со следами мазута. Загрязненные фрагменты собрали и поместили на временное хранение до специализированной утилизации. Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Специалисты ежедневно будут мониторить пляжную территорию «Нептуна» на предмет загрязнений. Уже проведен осмотр всей прибрежной полосы.

Ранее, 20 июня, в морском порту Новороссийска при бункеровке произошел разлив нефтепродуктов. Специалисты Морспасслужбы использовали более 400 кг биосорбента и установили боновые заграждения. Пятно локализовали.

Алина Зорина