Главные новости за 2 июля. Новороссийск

В Новороссийске при проверке прибрежной зоны пляжа «Нептун» обнаружены отдельные камни со следами мазута. Все загрязненные фрагменты оперативно собраны и помещены на временное хранение для последующей специализированной утилизации.

ФНС подала иск о банкротстве фрахтователя судна «Волгонефть-212».

Максим Пономарев: ФК «Черноморец» ждет перезагрузка.

В Новороссийске летняя загрузка дорог превышает норму в 12 раз.

В Новороссийске утвердили план реконструкции стадиона «Центральный».

ГК «Дело» Сергея Шишкарева вышла из проекта по развитию ФК «Черноморец».

В Анапе на разработку мастер-плана развития аэропорта направят 29 млн рублей