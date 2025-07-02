В Новороссийске летняя загрузка дорог превышает норму в 12 раз

В Новороссийске загруженность транспортной сети ежедневно превышает нормативные показатели в 6,5 раз, а с учетом курортного сезона – в 12 раз. Об этом в интервью РБК ТВ Юг сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Каждый день через Новороссийск проходит около 9,5 тыс. грузовых автомобилей. Предполагается, что разгрузить транспортную сеть поможет реализация проекта Северного обхода.

«Другого решения на сегодняшний день не вижу ни я, ни эксперты, которые причастны к обсуждению этого вопроса»,- подчеркнул господин Кравченко.

Новая транспортная развязка распределит три потока машин — транзитный, внутригородской и межгородской. В летнее время в Новороссийск заезжает около 75 тыс. автомобилей, в том числе 12 тыс. транзитных, 9,5 тыс. грузовых и 66,5 тыс. легкового автотранспорта.

Северный обход позволит перераспределить потоки транспорта из Анапы в Кабардинку и Геленджик, минуя Новороссийск.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что строительство Северного обхода обойдется в 109 млрд руб. Длина новой магистрали превысит объездную трассу Новороссийска от села Цемдолина до ул. Портовой, протяженность которой составляет 13 км, в четыре раза.