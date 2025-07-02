В Новороссийске обнаружили загрязненные мазутом камни на пляже «Нептун»

В Новороссийске при проверке прибрежной зоны пляжа «Нептун» обнаружены отдельные камни со следами мазута. Все загрязненные фрагменты оперативно собраны и помещены на временное хранение для последующей специализированной утилизации, сообщили в МЦУ Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В рамках ежедневных уборочных работ на пляже «Нептун» будет проводиться дополнительный мониторинг береговой линии на предмет возможных новых загрязнений.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в морском порту Новороссийска в ночь на 20 июня при бункеровке произошел разлив нефтепродуктов.

Для локализации пятна специалисты Морспасслужбы использовали более 400 кг биосорбента и установили боновые заграждения. Пятно локализовали, на месте продолжаются работы по сбору нефтепродуктов.