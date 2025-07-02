Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске обнаружили загрязненные мазутом камни на пляже «Нептун»

В Новороссийске при проверке прибрежной зоны пляжа «Нептун» обнаружены отдельные камни со следами мазута. Все загрязненные фрагменты оперативно собраны и помещены на временное хранение для последующей специализированной утилизации, сообщили в МЦУ Новороссийска.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В рамках ежедневных уборочных работ на пляже «Нептун» будет проводиться дополнительный мониторинг береговой линии на предмет возможных новых загрязнений.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в морском порту Новороссийска в ночь на 20 июня при бункеровке произошел разлив нефтепродуктов.

Для локализации пятна специалисты Морспасслужбы использовали более 400 кг биосорбента и установили боновые заграждения. Пятно локализовали, на месте продолжаются работы по сбору нефтепродуктов.

Саркис Айвазян

Новости компаний Все