В Новороссийске утвердили план реконструкции стадиона «Центральный»

Администрация города-героя подтвердила наличие детального плана реконструкции стадиона «Центральный», который будет соответствовать требованиям Премьер-лиги, сообщил журналистам глава Новороссийска Андрей Кравченко в ходе брифинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Все прилегающие земельные участки уже сформированы и поставлены на кадастровый учет, что открывает возможности для привлечения инвесторов.

«Наш стадион расположен в уникальном месте, и мы прикладываем все усилия для его модернизации. Уже в июле завершатся работы по обновлению освещения, после чего приступим к установке ограждения на парковке. Никаких препятствий для игры в первой лиге нет»,— подчеркнул господин Кравченко.

Особое внимание уделяется сохранению детской спортивной инфраструктуры. Глава города заверил, что футбольная секция в Абрау-Дюрсо продолжит работу без изменений.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщил, что ГК «Дело» Сергея Шишкарева вышла из состава учредителей ФК «Черноморец». Бюджет клуба в новом сезоне составляет 480 млн руб.