Максим Пономарев: ФК «Черноморец» ждет перезагрузка

Генеральный директор новороссийского ФК «Черноморец» Максим Пономарев, отвечая на вопрос журналистов, сможет ли команда претендовать на лидирующие позиции в первой лиге после ухода ведущих игроков, сообщил, что новая команда будет «достойна внимания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Мы понимаем, что с уходом большого количества игроков команда трансформируется, “Черноморец” ждет перезагрузка. Сейчас довольно сложно сказать, насколько команда станет слабее. Если мы говорим об именах, каких-то регалиях, то на первый взгляд команда как будто бы выглядит слабее, но, поверьте мне, не всегда имена формируют итоговые места и результаты. Многое зависит от слаженности в коллективе, от тренерского штаба. Мы твердо уверены, что обновленный “Черноморец”, который будет представлен в этом месяце, точно будет достоин внимания»,— заявил господин Пономорев на брифинге.

По итогам сезона 24/25 «Черноморец» имел шанс выйти в Российскую Премьер-лигу через стыковые матчи, однако стадион «Центральный» не прошел лицензирование и клуб продолжит свое выступление в ФНЛ. На фоне этой новости и публичных разбирательств между главным инвестором клуба, основателем ГК «Дело» Сергеем Шишкаревым и руководством «Черноморца», ключевые игроки новороссийского клуба стали менять футбольную прописку. ККроме того, сменился главный тренер. «Черноморец» возглавил экс-тренер «Кубани» Сергей Первушин.

Наталья Решетняк