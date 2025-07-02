ФНС подала иск о банкротстве фрахтователя судна «Волгонефть-212»

Межрайонная ИФНС России по Пермскому краю подала заявление о банкротстве ООО «Кама Шиппинг» – оператора танкера «Волгонефть 212», потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года. Иск пока не принят к производству, сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

15 декабря 2024 года в результате столкновения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошел разлив 2,4 тыс. тонн мазута, что привело к введению режима ЧС в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

Черноморо-Азовское управление Росприроднадзора требует с ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» 49,46 млрд рублей, а с ЗАО «Волгатранснефть» – 35,48 млрд рублей в качестве компенсации экологического ущерба. Власти Анапы также подали иск о взыскании 546 млн рублей на покрытие расходов по ликвидации последствий аварии.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Владелец танкера «Волгонефть-239» не согласен с суммой ущерба на 35 млрд руб.

Представитель ответчика заявил, что объем нефтепродуктов, использованный при расчете ущерба, завышен, а мазут, находящийся в носовой части судна, после подъема корпуса не попадет в Черное море. По его словам, из указанной части утечек нет, около 900 т мазута планируется утилизировать.