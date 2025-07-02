В Анапе на разработку мастер-плана развития аэропорта направят 29 млн рублей

В Анапе на выполнение работ по разработке мастер-плана развития аэропорта и прилегающей территории направят 29,7 млн руб., такова максимальная (начальная) стоимость контракта, размещенного на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В качестве заказчика выступает АО «Аэропорт Анапа». По контракту специалистам предстоит спрогнозировать сценарий пассажирских перевозок, разработать варианты развития аэропорта и прилегающей территории, проработать мастер-план развития объекта.

Работа пройдет в четыре этапа, подрядчик должен предусмотреть отдельные модели развития для аэровокзала, привокзальной площади, грузового склада, аэродромной службы, столовой и других объектов. Срок выполнения работ по контракту – не более 670 календарных дней с даты подписания договора.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что несмотря на закрытый аэропорт, Анапу в 2024 году посетили 5,5 млн туристов — это на 10% больше, чем годом ранее. Объем услуг крупных и средних организаций отрасли превысил 20 млрд рублей – на 33% больше, чем год назад.