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ГК «Дело» Сергея Шишкарева вышла из проекта по развитию ФК «Черноморец»

Группа компания «Дело» вышла из проекта по развитию новороссийского футбольного клуба «Черноморец», сообщил журналистам глава Новороссийска Андрей Кравченко в ходе брифинга.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Да, это правда, заявление подписано, зарегистрировано. Мы нашли нового инвестора в лице ГК “Семья”, который закрыл недостающий объем финансирования на этот год. Договор подписан. ...Стратегия клуба заключается в том, чтобы в ближайшие два года сформировать пул инвесторов»,— заявил мэр.

Бюджет «Черноморца», по его словам, в новом сезоне составляет 480 млн руб.

ГК «Дело» является крупнейшим в РФ транспортно-логистическим холдингом. Помимо морских контейнерных терминалов, она владеет сетью железнодорожных контейнерных терминалов, а также парком контейнеров и фитинговых платформ. Головной компанией группы является ООО «УК «Дело», ее бенефициар — новороссийский бизнесмен Сергей Шишкарев.

Титульным спонсором «Черноморца» ГК «Дело» стало в 2022 году. В начале июня Сергей Шишкарев заявил о выходе из ФК «Черономорец».

Наталья Решетняк

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